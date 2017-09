Man City : Mendy explique pourquoi il a rejoint les Citizen

"Lors de la rencontre entre Manchester City et Monaco en Ligue des Champions . J'étais au contrôle antidopage avec Kevin De Bruyne, je lui ai posé beaucoup de questions et ça a basculé. (...) Je voulais goûter l'étranger et partir la tête haute. Et aussi Guardiola, on a parlé beaucoup football. Il est dans la continuité des grands coaches que j'ai pu connaître", a-t-il confié lors de l'émission Téléfoot. Il s'est également remémoré les propos tenus par Marcelo Bielsa , alors qu'il était à l'OM : "Ça me donne le sourire. Je ne lâcherai pas, juste pour confirmer ce qu'il a dit. Pourquoi ne pas devenir le meilleur latéral du monde ? Il y a beaucoup de chemin à faire, mais quand on travaille tout est possible. Ce n'est pas complètement fou."