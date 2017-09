PSG : après Montpellier, Riolo désigne les responsables

"L'entente entre les joueurs offensifs ne progresse pas. Cavani ne semble pas très à l'aise. Et au milieu, le "nerf de la guerre", c'est toujours pareil, a-t-il publié. Verratti ne sert à rien et Rabiot est bon quand ça lui dit de jouer. Emery doit absolument introduire de la concurrence dans ce secteur. Le problème, c'est que l'effectif est pauvre de ce côté-là. Pas de six à part Motta. Et sur les deux autres postes, en ce moment, à part Lo Celso qu'on a tous envie de voir plus, il n'y a personne. Et moi, j'ai vraiment du mal à envisager le PSG fort au très haut niveau avec Verratti, Motta et Rabiot au milieu. On attend et ça devient long qu'Emery imprime enfin sa personnalité pour que Paris délivre autre chose que ce genre de bouillie de jeu, de passes inconséquentes. Le PSG n'a pas le droit de proposer 90 minutes aussi affligeantes !"