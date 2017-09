Liga : Valence vient à bout de la Real Sociedad

Aritz Elustondo (33e) et Mikel Oyarzabal (59e) ont marqué pour le club basque, contre des buts de Rodrigo (26e), Nacho Vidal (55e) et Simone Zaza (85e) pour les visiteurs, avec deux passes de Gonçalo Guedes . Les deux formations ont fini à dix contre dix, le milieu français Geoffrey Kondogbia étant expulsé du côté du club ché. Toujours invaincu, Valence est quatrième avec 12 points, juste devant le Real Madrid et à six unités du FC Barcelone . Après un excellent début de saison, la Real Sociedad (8e) concède son troisième revers consécutif.