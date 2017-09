OM : Garcia se félicite des progrès de ses joueurs

"Cela fait deux matches que l'on frappe plus de 20 fois au but, cela veut dire au moins qu'on approche du but adverse et qu'on n'est pas si défensif que ça. On a fait de belles choses, a analysé le coach phocéen Rudi Garcia en conférence de presse. On peut toujours s'améliorer, on doit faire mieux mais pour ce soir (hier) c'est suffisant, c'est une équipe qui progresse. Il faudra aussi confirmer jeudi et dimanche prochain."