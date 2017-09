L'OM a donné le sourire à Tapie, le Barça pense de nouveau à Coutinho... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec L'Equipe et le succès convaincant de l'Olympique de Marseille contre Toulouse (2-0), en conclusion de la 7e journée de Ligue 1 , avec des buts de Florian Thauvin et Lucas Ocampos . Le club phocéen a sans doute fait plaisir à son ancien président Bernard Tapie , gravement malade.On poursuit avec le Corriere dello Sport qui met en première page Vincenzo Montella , l'entraîneur de l'AC Milan, tête basse après le revers de son équipe sur le terrain de la Sampdoria Gênes (2-0). Avec deux défaites en six journées, les Rossoneri lâchent des points dès ce début de saison dans l'optique du titre.Derrière les Pyrénées, le journal catalan Sport annonce la volonté du FC Barcelone de revenir à la charge concernant Philippe Coutinho, le milieu de terrain brésilien de Liverpool . Et visiblement, les Reds accepteraient de transférer le footballeur de 25 ans en janvier ou l'été prochain.Pour finir, le Daily Mirror révèle qu'Everton était prêt à s'offrir les services de Diego Costa, l'attaquant de Chelsea , avant que celui-ci ne décide de revenir à l' Atletico Madrid . Après le départ de Romelu Lukaku Manchester United , les Toffees souhaitaient débourser 80 millions d'euros pour le canonnier espagnol.