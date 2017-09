Dybala, Messi, Aubameyang... Le classement des meilleurs buteurs

Le canonnier argentin de la Juventus Turin a frappé deux fois face au Torino (4-0). La star argentine du Barça n'a elle pas trouvé le chemin du but à Gérone (3-0), mais elle avait réussi un quadruplé quelques jours plus tôt contre Eibar (6-1). Quant à l'international gabonais, il a signé un triplé lors de la démonstration du Borussia Dortmund face au Borussia Mönchengladbach (6-1). Il faut aussi noter les doublés de Ciro Immobile Lazio Rome ) et Radamel Falcao (Monaco) : l'Italien et le Colombien ont marqué onze buts.1. Paulo Dybala : 12 buts (1,50 but/match)2. Pierre-Emerick Aubameyang : 12 buts (1,33)3. Lionel Messi : 12 buts (1,33)4. Ciro Immobile : 11 buts (1,38)5. Radamel Falcao : 11 buts (1,22)6. Robert Lewandowski : 11 buts (1,22)7. Edinson Cavani : 9 buts (1)8. Sergio Agüero : 7 buts (1)9. Romelu Lukaku : 7 buts (1)10. Dries Mertens : 7 buts (0,78)