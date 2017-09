Dans des propos relatés par Le Parisien, après le nul de samedi à Montpellier (0-0), l'ailier brésilien a expliqué qu'il continuait de croire en ses chances. "En restant ici, je savais que ça allait être difficile, mais c'est un défi pour moi. Je fais partie du groupe. Je vais travailler dur pour profiter des opportunités qui vont venir. Je suis content d'être là avec mes amis. En plus, on a des chances de gagner de grandes choses cette saison. Je suis là pour aider. Je pense que j'ai un avenir dans cette équipe. Je vais travailler et puis... On ne sait pas ce qui peut se passer demain."