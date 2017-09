Bayern : Hoeness se lâche contre l'argent du PSG

"Le temps viendra où tous ceux qui dépensent autant d'argent ne pourront même plus se payer de baguette, car le succès ne sera pas à la hauteur de ce que les sponsors ont imaginé. Les payeurs diront : 'Nous avons dépensé beaucoup d'argent et nous n'avons rien gagné.' Et là notre heure viendra", a-t-il déclaré au magazine Kicker. Le PSG compte lui donner tort cette saison en remportant la C1.