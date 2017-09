PSG : Thiago Silva a fêté ses 33 ans...sans Cavani

Y'a du beau monde ce soir à l'anniversaire de Thiago Silva #PSG pic.twitter.com/JcqssUbh4j — AllezParis.fr (@allezparisfr) 24 septembre 2017

Presque tous les joueurs ont répondu présent à 72 heures du choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions mais Edinson Cavani n'était pas de la partie selon Le Parisien. Il n'en fallait pas plus pour que la presse brésilienne y voit un signe des tensions toujours présentes entre l'Uruguayen et Neymar , que l'on sait très proche de Thiago Silva. Il convient néanmoins de préciser que Layvin Kurzawa et Julian Draxler manquaient égalent à l'appel. Pour l'anecdote, la fête s'est terminée peu après minuit...