Juventus Turin : le président Agnelli lourdement sanctionné

Le patron de la Vieille Dame a écopé d'une suspension d'un an et d'une amende de 20 000 euros. Les billets fournis par le club auraient permis à la mafia calabraise de générer de gros profits et le club du Piémont devra donc verser une amende de 300 000 euros dans le cadre de cette affaire. Trois autres dirigeants de la Juventus seront également suspendus pendant un an.