OM : le supporter culotté revient sur son but au Vélodrome

Récompensé par le club olympien pour avoir rejoint la Picardie à vélo pour assister au match Amiens-OM il y a huit jours (0-2) dans le but de collecter des fonds pour les personnes handicapées, ce supporter olympien s'est offert un véritable kif personnel en allant "tromper" le portier toulousain. "L'arbitre ? Je ne suis pas sûr qu'il m'ait entendu, avec l'ambiance. Je ne voulais pas le prévenir, j'avais trop peur qu'on me dise "non non non, la ligue, machin, c'est interdit !" Je pensais que j'allais me faire engueuler parce que ça a fait perdre 10 secondes. En fait, tout le monde m'a félicité, même Rudi Garcia (...) Ça m'a beaucoup fait rire ! Je pense que je vais reprendre le foot", a expliqué ce supporter à 20 Minutes.