Divers : Diaby y croit encore

Libre de tout contrat depuis son départ de l'OM en juin dernier, l'ancien Gunner ne serait pas contre un nouveau défi à l'étranger. "J'ai repris les entraînements, la préparation physique. L'idée est de rejouer, de retrouver un club au mercato hivernal. J'ai trois bons mois pour pouvoir bien me préparer. Tout m'appelle à être patient et à me battre pour trouver une issue favorable à mes problèmes", a confié l'ancien international tricolore.