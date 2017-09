Match Arsenal - West Bromwich en direct

Arsenal West Bromwich 2:0 Match terminé 20' Alexandre Lacazette - 66' Alexandre Lacazette -

Le film du match en direct Alexandre Lacazette But de 20' 35' Carton jaune pour Jonny Evans Carton jaune pour Alexis Alejandro Sanchez Carton jaune pour 44' 49' Carton jaune pour Craig Dawson Carton jaune pour 56' Carton jaune pour Grzegorz Krychowiak Carton jaune pour Alexandre Lacazette But sur penalty de 66' 67' Carton jaune pour Allan-Romeo Nyom Carton jaune pour



Douzième avec sept unités, Arsenal défie West Bromwich Albion pour le compte de la 6e journée de Premier League . En retrait par rapport à la concurrence pour le titre, le club londonien sort d'un nul plus qu'honorable sur le terrain de Chelsea (0-0). Contre des Baggies qui ont une unité de plus au classement et n'ont pas trouvé le chemin de la victoire depuis trois matches, les Gunners d' Arsène Wenger n'ont pas le droit de perdre des points en route.