Premier League : Arsenal domine WBA, doublé de Lacazette !

Titularisé à la pointe de l'attaque des Gunners, Alexandre Lacazette a signé un doublé (20e, 67e sur penalty), l'ancien Lyonnais portant ainsi son total à quatre réalisations en championnat. Au classement, la formation londonienne est septième avec dix points, à six unités de Manchester City et Manchester United et trois longueurs de la troisième place occupée par Chelsea