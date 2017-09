Tottenham : Pochettino excuse Aurier pour son carton rouge

"Son comportement est fantastique depuis qu'il est arrivé dans l'équipe. Ses partenaires l'aiment. Il est un très bon coéquipier et il est très proche de Kieran Trippier , avec qui il est pourtant en concurrence pour le même poste. Je pense, pour être honnête, qu'il est très bien depuis qu'il est là. Nous sommes contents de lui", a-t-il indiqué. Avant de poursuivre : "Il est vrai qu'il faut qu'il apprenne de cet incident (carton rouge contre les Hammers) et qu'il grandisse mais quand un joueur vient juste d'arriver et se voit donner des responsabilités pendant ce genre de match, parfois, cela arrive. Mais pour moi, ce n'est pas très grave. Je suis content de lui."