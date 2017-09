Bayern : Ancelotti s'est réconcilié avec Ribéry

En conférence de presse, le technicien italien a indiqué qu'il s'était rabiboché avec le milieu offensif français : "Chaque joueur a le droit de comprendre. Sur ce coup, Franck n'a pas compris pourquoi je le remplaçais. Donc je lui ai expliqué. C'est quelqu'un d'honnête et franc. Il dit ce qu'il pense. Avec ce genre de personne, on n'a aucun problème. On était simplement énervés tous les deux. Le ton est monté mais deux jours après, c'était fini", a-t-il confié aux médias.Pour rappel, le Français vit un début de saison difficile. Il a participé à 5 rencontres de Bundesliga , depuis le début de la saison, sans inscrire le moindre but ou adresser la moindre passe décisive.