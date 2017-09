Monaco : Tielemans explique pourquoi il a dit non à Arsenal

"Je savais que peu de choses allaient changer dans l'équipe d'Arsenal. Ils voulaient garder le même groupe pour aller le plus haut possible en Premier League . J'ai dû être honnête avec moi-même et voir quels milieux Arsenal avait. Ils ont des joueurs de classe mondiale donc je n'ai pas voulu les rejoindre", a-t-il confié au quotidien anglais.