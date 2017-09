OM : le nombre d'abonnés en nette hausse

"Le chiffre exact est de 32 861 abonnés. Pour comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, l'an dernier, le chiffre communiqué était de 20 225 abonnés. Ça correspond à 62 % d'augmentation. Quand on le compare aux années précédentes, on a plutôt une meilleure progression en tribunes qu'en virages. La comparaison avec 2016-17 n'a quasiment pas d'intérêt : on était à 8 925 abonnements vendus en virages, contre 21 500 aujourd'hui. Ce qui fait un taux de remplissage, tous virages confondus, de 83 % ; avec un remplissage un peu plus faible dans le virage Nord", a-t-il expliqué au quotidien.