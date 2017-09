ASSE : Herbin n'apprécie pas que les Verts soient agressifs

"J'ai vu des gestes agressifs. Et cela s'est fait au détriment de la lucidité, a-t-il lancé au quotidien. Je n'ai pas aimé cette mentalité. L'agressivité n'apporte rien, la détermination apporte beaucoup et c'est un tout. L'agressivité est quelque chose que je condamne. Tout le monde utilise ce terme mais, en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais employé devant mes joueurs. L'agressivité ne permet pas à une équipe de s'imposer. Par contre, la détermination, elle, a un poids plus évident."