PSG : Dugarry en remet une couche sur Verratti

"J'ai un doute sur ce garçon, même si j'aimerais tellement me tromper. J'ai peur qu'il prenne son métier dans le mauvais sens. Ce n'est pas parce que tu es augmenté tous les six mois que tu franchis un cap. Est-il capable de franchir ce cap ? Il se fait détruire en Italie sur sa capacité à jouer un jour au très très haut niveau", a-t-il lancé. Il est notamment revenu sur son envie de quitter le club, l'été dernier : "Il s'est perdu dans ses déclarations. Peut-être qu'il attrape un peu le melon, en se disant : 'Moi, je peux aller au Barça, faire ce que je veux.' Peut-être qu'il n'est plus dans la mesure. Il faut rapidement qu'il se reprenne."