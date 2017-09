OM : Richard explique ce qui coince avec les groupes de supporters

"La principale difficulté a été le fait de se mettre en place et de satisfaire sept groupes qui ne veulent pas tous la même chose. Je suis arrivé le 10 décembre, c'était déjà tard, mais il a fallu faire une première réorganisation, puis une deuxième. On a fait beaucoup de choses en même temps, donc on est arrivé tard auprès des groupes et des potentiels clients. Le plus dur a été de mettre en place un outil qui marche et qui serve, notamment ces sept groupes de supporters, qui ont chacun des exigences particulières. Au final, on a trouvé un mode de fonctionnement qui convenait à tout le monde, avec le plus petit discriminant commun. Ce ne sera pas du tout fait comme cela l'année prochaine", a-t-il expliqué au sujet de la campagne d'abonnement.Des discussions sont ouvertes, avec les groupes de supporters : "On a commencé à discuter avec les groupes, qu'on a vus jeudi. On a décidé de constituer un atelier de travail régulier sur la billetterie. (...) Notre objectif est qu'à fin janvier-mi-février, on ait une campagne qui soit totalement cadrée pour commencer à tester les outils. Il y a des choses intéressantes à sortir : par exemple, on fait 65 % des ventes sur internet. Ça peut paraître énorme ici, mais ça nous paraît très peu. Ça nous semble beaucoup plus simple de prendre un abonnement de chez soi, mais j'entends le message délivré. Jeudi, il y a une idée qui est sortie du lot, celle du lien social entre le local, le supporter et son groupe. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et ça me paraît légitime."Enfin, il compte bien rendre plus transparente la gestion de l'ensemble des billets de l'enceinte phocéenne et mettre un terme aux ventes au marché noir, virages compris : "Quand je dis qu'on n'est plus dans les petits arrangements ? Je veux parler des charbonneurs qui tournent autour du stade les jours de match. Ce qui fait qu'on essaie de trouver des solutions, mais ce n'est pas simple. Mais à un moment donné, on veut que ce club, d'une certaine manière, soit géré de façon transparente et irréprochable. On va construire sur trois, quatre, cinq ans, on va reconstruire un club sur des bases saines, avec des revenus multipliés par 2-2,5, on va recréer un groupe sportif solide pour participer à la lutte pour les premières places en championnat... Je pense qu'on est dans les bons temps de passage. Mais il faut qu'on arrive à mettre en place une relation plus harmonieuse avec les groupes."Les nouveaux dirigeants se sont vraisemblablement attaqués à des dossiers qui avaient été délaissés par leurs prédécesseurs. Cela explique peut-être le manque de patience de certains groupes, face aux résultats.