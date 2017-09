PSG : Emery veut démontrer que son équipe est au niveau

"Nous sommes avec une grande équipe, une équipe avec une histoire et qui fait partie des équipes qui veulent gagner la compétition. Demain, l'objectif est de montrer où nous en sommes. Nous voulons jouer contre une équipe comme eux", a confié le technicien espagnol aux journalistes, en conférence de presse.Il ne s'émeut pas des critiques proférées par les dirigeants du Bayern Munich, au sujet des sommes dépensées lors du mercato : "Quand j'étais en Espagne, je regardais les grandes équipes d'Europe comme le Real Madrid , le Barça, le Bayern Munich, la Juventus ou Manchester United qui avaient les meilleurs joueurs au monde qu'elles ont acheté. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé dans l'une de ces équipes. L'équipe a fait un pas important pour être en concurrence avec les meilleures équipes. Aujourd'hui nous avons, sportivement parlant, plus d'ennemis parce qu'ils voient que cette équipe est sérieuse. Ils voient que l'équipe a fait un pas pour avoir une opportunité de gagner la Ligue des Champions . Nous sommes l'ennemi sportif. Parler plus de nous, c'est bon. Si on parle beaucoup du PSG, c'est parce que le PSG fait partie des meilleures équipes d'Europe", a-t-il ajouté.