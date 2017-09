PSG : Verratti a évoqué ses retrouvailles avec Ancelotti

"C'est une personne très importante pour moi dans le football. Je venais de D2 italienne, il m'a beaucoup aidé. Ce qu'il a apporté au PSG ? Pour Paris , c'était difficile de convaincre les joueurs de venir, il y a cinq ans. Si Ibra et Thiago Silva sont venus, c'est grâce à lui. Il a apporté de l'expérience au club. Les joueurs avaient confiance en lui. C'était le début du projet, c'était une bonne première année pour le PSG. On a été champions, on est allés en 1/4 de finale de la C1, éliminés suite à deux nuls. J'ai disputé beaucoup de matchs avec lui", s'est-il souvenu.