"C'est un match important mais il faut aussi profiter. Je pense que c'est une des premières fois où je sens qu'on est comme le Bayern. C'est un travail qu'on a fait depuis cinq ans, maintenant je pense qu'on a une crédibilité en Ligue des champions, c'est déjà un bon travail parce que ce n'est pas facile. Là on va faire le maximum de travail à l'entraînement et faire un grand match mercredi. On sait qu'on joue contre une grande équipe, un match important mais qui n'est pas un match décisif (...) Gagner contre le Bayern, gagner en jouant bien, ça te donne de la confiance, mais si on gagne ce match on n'a encore rien gagné cette saison et si on perd on a encore beaucoup à faire", a souligné l'international italien en conférence de presse.