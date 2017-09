Barça : Rakitic fait une sacrée révélation sur l'attentat de Barcelone

Le milieu de terrain du FC Barcelone s'est confié dans les colonnes de 24 Sata, un journal croate. "J'étais très proche du lieu de l'attaque. J'étais dans le centre-ville avec ma famille et on se préparait à aller là où a eu lieu l'attaque. Je voulais absolument y aller, mais ma femme m'a dit que c'était mieux de passer une bonne journée avec les filles dans le parc proche de notre maison. Merci à Dieu. Nous étions à trois ou quatre minutes de l'attaque et de cette horreur", a expliqué l'international croate.