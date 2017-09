PSG : Draxler sacrifié pour le fair-play financier ?

Avec les arrivées de Neymar et Mbappé cet été, l'international allemand a perdu du temps de jeu et Unai Emery le considère plutôt comme un joker de luxe pour l'instant. D'après les dernières informations de TMW, la concurrence pourrait pousser le milieu offensif à réfléchir à propos de son avenir d'autant que le PSG aura peut-être besoin de vendre cet hiver pour respecter les règles du fair-play financier. Draxler a encore de nombreux prétendants en Europe et sa cote reste élevée.