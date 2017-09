Le technicien du club bavarois s'attend à un match difficile dans la capitale française après un début de saison mitigé en Bundesliga . "C'est vrai que nous n'avons pas commencé la saison de manière parfaite. Demain (mercredi), c'est un match important, prestigieux, mais pas décisif non plus. Evidemment, nous voulons gagner et terminer premier du groupe, c'est l'objectif (...) Ils ont une très bonne équipe. Ils ont une fantastique qualité. Les nouveaux joueurs doivent prendre un peu de temps pour entrer dans l'équipe, trouver leur place dans le système. Je crois que le PSG est très compétitif pour la Ligue des champions", a estimé le coach italien devant les médias.