Le technicien portugais de l'ASM a reconnu sans mal la supériorité des Dragons. "Porto a été meilleur que nous, notamment au niveau de l'agressivité offensive et défensive. Porto a eu une grande capacité à gagner les duels offensifs et défensifs, et a pris l'ascendant sur les transitions offensives et les contre-attaques. Porto a joué de façon plus juste, avec plus d'agressivité dans les duels, notamment après le premier but car ils ont fermé les espaces et nous avons toujours eu des difficultés. Porto ne nous a jamais laissé jouer et a été supérieur dans les duels en en remportant 80 %."