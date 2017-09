Monaco a pris un coup derrière la tête, une première pour le Real à Dortmund... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec L'Equipe qui revient sur la lourde défaite de Monaco face à Porto (0-3), en Ligue des Champions . L'ASM "tombe de haut" après ce non-match qui vient déjà compliquer sa tâche dans l'optique de la qualification pour les huitièmes de finale.On poursuit avec le Corriere dello Sport et la réaction de Naples en C1. Deux semaines après une défaite contre le Shakhtar Donetsk, l'équipe de Maurizio Sarri a dominé le Feyenoord Rotterdam (3-1) grâce à Lorenzo Insigne Dries Mertens et José Callejon On file en Espagne avec la Une de Marca consacrée au joli succès du Real Madrid sur le terrain du Borussia Dortmund (3-1), avec un but de Gareth Bale et un doublé de Cristiano Ronaldo . C'est la première fois dans son histoire que le club merengue l'emporte sur les bords de la Ruhr.Pour conclure, le Daily Mirror parle de l'optimisme de Jürgen Klopp pour la qualification de Liverpool dans le Top 16. Les Reds ont pourtant concédé face au Spartak Moscou (1-1) un deuxième nul de rang en phase de poules. Après le superbe coup franc direct russe, Philippe Coutinho a égalisé.