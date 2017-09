L'entraîneur portugais s'est entretenu avec ses troupes. "Nous avons discuté de ce qui n'avait pas marché : l'intensité de jeu, l'impact, les duels... J'ai dit aux joueurs qu'il fallait vite se reconcentrer sur la L1." Avant de revenir sur les critiques qui s'abattent sur sa personne et son groupe : "Quand tu gagnes tu es le meilleur, quand tu perds tu es le pire. Joueurs et coachs, on a l'habitude de ça."