"Au départ, il ne faisait peut-être pas partie des plus forts, des plus précoces. Il n'est pas très physique. Mais sur le terrain et en dehors, il a toujours été sérieux. Je peux vous le dire, on a été colocataires ! Un comportant irréprochable. Le vrai déclic, pour lui, a été son passage chez les pros. Il s'est adapté direct. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Il a toujours été à l'écoute et apprend vite", a-t-il confié au journal. Les choses ont depuis bien changé : "Aujourd'hui, au PSG, il a un nouveau statut, il est perçu différemment par les gens. Dans la hiérarchie, il est troisième voire deuxième défenseur central. Plus il jouera, plus on verra qu'il est fort", a-t-il poursuivi.