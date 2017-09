Match PSG - Bayern Munich en direct

PSG Bayern Munich 2nd Half' 2' Daniel Alves - 31' Edinson Cavani - 63' Neymar da -

Le film du match en direct Daniel Alves But de 2' 23' Carton jaune pour Joshua Kimmich Carton jaune pour Edinson Cavani But de 31' 45' Carton jaune pour Arturo Vidal Carton jaune pour 61' Carton jaune pour Thiago Alcantara do Nascimento Carton jaune pour Neymar da But de 63'



Le PSG et le Bayern Munich s'affrontent au Parc des Princes pour le choc du groupe B de la Ligue des Champions . Après une démonstration à Glasgow (5-0), le leader de la Ligue 1 passe un premier test face au champion d'Allemagne, actuel troisième de Bundesliga et tombeur il y a deux semaines d' Anderlecht (3-0). Le vainqueur de cette rencontre prendra déjà une belle option pour la qualification en huitièmes de finale et surtout pour la première place.