Nice : Favre a expliqué pourquoi ce n'était pas gagné pour Sneijder

"Il était en retard dans sa préparation. Après, il a eu une blessure. Il est petit à petit de plus en plus prêt. Maintenant, il y a un système de jeu en 4-4-2 qui s'est établi entre-temps. Lui, il préfère jouer neuf et demi. Et pour l'instant, on est plutôt en 4-4-2. Voilà, c'est expliqué", a confié le technicien niçois. On ne peut pas dire que ce soit très encourageant pour le Néerlandais.