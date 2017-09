"Le fait de changer de club directement en allant à Marseille , qui est aussi une grande équipe et un grand club, devoir s'adapter alors qu'il n'y a pas encore de stabilité dans le jeu... Si ça se passe bien, ça peut être très bien. Mais si ça se passe mal, je peux être un peu la victime. J'ai donc préféré rester là où j'avais déjà des automatismes. (...) J'ai discuté un peu avec le coach et il a été compréhensif, parce qu'il sait comment ça se passe dans le foot. Et puis, Porto voulait absolument me garder", a-t-il expliqué lors de Team Duga. Il ne se projette pour l'instant pas plus loin : "Sur le plan sportif, il est mieux pour moi de rester à Porto. Après, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Mais pour l'instant, il vaut mieux que je me focalise sur le présent."