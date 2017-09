Ligue des Champions : le PSG surclasse le Bayern, Martial brille avec MU

Les paris de Carlo Ancelotti ont volé en éclat dès la deuxième minute, avec une frappe en force de Dani Alves sur un service de Neymar . A la 31e minute, Kylian Mbappé sert Cavani à l'entrée de la surface pour une frappe sous la barre de Sven Ulreich . L'ancien Monégasque est à nouveau passeur décisif, à la 63e après une accélération en pleine surface qui profite à Neymar. Dans l'autre match du groupe B, le Celtic Glasgow va s'imposer en Belgique contre Anderlecht (3-0). Dans le groupe A, Anthony Martial s'est distingué avec Manchester United , auteur d'un but et de trois passes décisives contre le CSKA Moscou (4-1). Le FC Bâle se balade contre le Benfica Lisbonne (5-0). Dans le groupe C, l'Atlético de Madrid s'incline à domicile contre Chelsea (1-2) malgré le but d' Antoine Griezmann . L'ancien Marseillais, Michy Batshuayi marque le but de la victoire pour les Blues à la 94e minute. Plus tôt dans la journée, l'AS Rome s'était imposée en Azerbaïdjan contre Qarabag (2-1). Dans le groupe D, le Barcelone se contente d'un court succès sur le terrain du Sporting Lisbonne (1-0). La Juve domine l'Olympiakos (2-0).Résultats du soir : CSKA Moscou-Manchester United (1-4) / FC Bâle-Benfica (5-0) / PSG -Bayern (3-0) / Anderlecht-Celtic Glasgow (0-3) / Atlético de Madrid-Chelsea (1-2) / Qarabag-AS Rome (1-2) / Sporting-Barcelone (0-1) / Juventus-Olympiakos (2-0)Par Etienne Comte (iDalgo)