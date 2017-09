"Le PSG grandit petit à petit. Tout le monde nous regarde comme un ennemi sportif de plus en plus important, a reconnu le technicien espagnol en conférence de presse. J'ai été de l'autre côté, contre le Real, le Barça. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être de ce côté. Je travaille pour maintenir ce niveau et pour qu'on devienne plus importants dans le monde du football. On est des chanceux, comme le sont d'autres équipes, le Bayern, Barcelone, le Real Madrid ."