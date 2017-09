Bayern : Ancelotti déplore l'entame manquée de son équipe

"Nous avons fait une mauvaise entame. Après ce but rapide, nous avons dû modifier notre stratégie. Nous devions prendre le contrôle du match et nous avons eu des possibilités de marquer. Mais ce n'était pas facile après ce but. Nous n'avons pas trouvé le bon équilibre et leurs contre-attaques nous ont fait mal", a déclaré le coach italien sur le site officiel du club bavarois.