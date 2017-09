"On a réalisé un grand match face à une grande équipe du Bayern. On est forcément satisfait de ce 3-0 à l'arrivée. On a souffert un petit peu, c'est vrai, mais on a su être très solide défensivement et performant offensivement. Tout le monde a fait un grand match", a indiqué le président sur le site internet du club. Le dirigeant qatari a tout de même eu un mot spécial pour Kylian Mbappé . "Il a réalisé une très grande prestation, on connait son talent, malgré son jeune âge."