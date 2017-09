Rennes : l'indisponibilité de Sarr est connue

"Il va avoir un avis chirurgical demain. Les tendons de la cheville ont été touchés (...) Si opération il y a, on ne pourra pas compter sur lui avant la phase retour", a déclaré le technicien breton. Selon les informations du quotidien Ouest-France, l'attaquant sénégalais va bel et bien subir une opération de la malléole et manquera donc trois mois de compétition.