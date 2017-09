Presseerklärung: FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. https://t.co/hcibg8SzlS pic.twitter.com/D5VXNl22Kv — FC Bayern München (@FCBayern) 28 septembre 2017

Son aventure s'est terminée en l'espace de quelques heures. Après le lourd revers contre le PSG en Ligue des Champions (0-3), le Bayern Munich a pris la décision de limoger Carlo Ancelotti. "La performance de notre équipe depuis le début de saison n'a pas répondu à nos attentes. Le match à Paris a dû nous inciter à tirer des conséquences", a justifié le président Karl-Heinz Rummenigge sur le site officiel du club.Nommé l'an dernier, l'Italien de 58 ans aura conduit la saison passée les coéquipiers de Franck Ribéry à un nouveau sacre national. Mais depuis le lancement de cet exercice, le Bayern déçoit et la troisième place en Bundesliga , à trois points du Borussia Dortmund , et le fiasco du Parc des Princes ont incité l'institution allemande à écarter l'ancien technicien du Real Madrid Dans l'attente d'un nouveau coach, son adjoint Willy Sagnol est nommé par intérim. Le Stéphanois (40 ans), ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux (2014-2016) et arrivé en juin dernier aux côtés du Transalpin, dirigera l'équipe ce weekend sur la pelouse du Hertha Berlin. Avec l'obligation de l'emporter pour apaiser les tensions.