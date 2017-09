EdF : Deschamps a justifié la présence de Kurzawa

Pour "DD", la présence du latéral du PSG est dû au fait qu'il ne s'agit pas d'une affaire sportive. "Je ne vis pas sur des a priori. Je considère aujourd'hui que cette affaire est dans le domaine privé. Je prends des décisions et je les assume et elles sont dans un cadre sportif. Je m'en tiens à ça. Et à ce titre-là, j'ai pris l'option de le sélectionner."