Lille : Bielsa répond à l'agent de Thiago Maia

"Je ne place jamais un joueur à un poste s'il n'est pas d'accord et s'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour répondre aux exigences de ce poste, a confié l'entraîneur argentin. Lorsque nous avons acheté Thiago Mendes et Thiago Maia, nous l'avons fait en prenant en compte le coût des joueurs. Nous savions à ce moment que Mendes pouvait jouer latéral droit et Maia latéral gauche. Aucun joueur aujourd'hui ne joue qu'à un seul poste. Thiago Maia est un joueur très rapide avec un sens défensif bien aiguisé. Il a les conditions nécessaires pour répondre aux duels physiques."