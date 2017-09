Ligue Europa : Marseille déçoit, Nice enchaîne

Le turn-over n'a pas réussi à l'OM. En déplacement à Salzbourg, les Phocéens se sont inclinés face au Red Bull (0-1) alors que Rudi Garcia avait tenté de relancé quelques joueurs en manque de temps de jeu (Sanson, Lopez, Evra, Sarr). Les Marseillais maîtrisent la rencontre en première période mais se font quelques frayeurs, notamment après un dribble raté de Pelé devant son but. Au retour des vestiaires, l'OM baisse le pied et concède l'ouverture du score par l'intermédiaire de Dabbur (73e). Le club autrichien s'empare de la première place du groupe I. Dans le groupe K, Nice signe une deuxième victoire en dominant largement face au Vitesse Arnhem (3-0) grâce à un doublé de Pléa et Saint-Maximin. Le match à l'Allianz Arena a pris du retard, après une panne d'éclairage en seconde période.Résultats de 19h00 : Astana-Prague (1-1) / Bilbao-Zorya (0-1) / BATE- Arsenal (2-4) / Cologne-Etoile Rouge Belgrade (0-1) / Konyaspor-Guimaraes (2-1) / Lazio-Zulte Waregem (2-0) / Lugano-Steaua Bucarest (1-2) / Nice-Vitesse (3-0) / Östersunds-Hertha Berlin (1-0) / Plzen-Hapoel Beer Sheva (3-1) / RB Salzbourg-OM (1-0) / Rosenborg-Vardar (3-1) / Zenit Saint-Pétersbourg-Real Sociedad (3-1)Par Etienne Comte (iDalgo)