Après la rencontre, le coach phocéen Rudi Garcia a avoué qu'il s'attendait à une meilleure performance des siens. "Je suis déçu car on a fait une belle première mi-temps. On était dynamique, on a bien ressorti les ballons. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse une deuxième période médiocre. Elle n'est pas mauvaise mais pas suffisante pour gagner. Quand on ne sait pas ou quand on ne peut pas remporter un match, il faut savoir ne pas le perdre et revenir avec un point. On n'a pas su (...) C'est trop peu quand on veut gagner. Les joueurs ont mis de la bonne volonté, mais c'est insuffisant."