PSG-Bordeaux, Chelsea-Man City... Le programme TV du weekend

On commence avec la 8e journée de Ligue 1 et la rencontre entre le PSG et Bordeaux, samedi à 17 heures sur Canal +. En tête avec un point d'avance sur Monaco, le club de la capitale défie des Girondins troisièmes et invaincus. Dimanche, à 21 heures sur Canal +, Marseille (5e) ira à Nice (9e) avec l'ambition de s'offrir une troisième victoire de rang. Mais les hommes de Lucien Favre ne sont qu'à trois longueurs.On file en Angleterre pour parler de la 7e journée de Premier League avec le match entre Chelsea (3e) et Manchester City (1er), samedi à 18h30 sur SFR Sport. Les Blues peuvent confirmer leur redressement face à des Citizens qui restent sur sept succès toutes compétitions confondues. Samedi, à 16 heures sur SFR Sport, Manchester United (2e) accueille Crystal Palace, six défaites en six matches et aucun but marqué.On poursuit avec la 7e journée de Liga marquée par la sortie du FC Barcelone contre Las Palmas, dimanche à 16h15 sur BeIN Sports 3. Leader avec quatre unités de plus que l' Atletico Madrid , le Barça est en quête d'une septième victoire d'affilée. Le même jour, à 20h45 sur BeIN Sports 1, le Real Madrid accueille l'Espanyol Barcelone. Distancés de sept points par les Blaugrana, les joueurs de Zinedine Zidane n'ont pas le droit à l'erreur.On enchaîne avec la 7e journée de Bundesliga et le déplacement du Bayern Munich au Hertha Berlin, dimanche à 15h30 sur BeIN Max 5. Troisième à trois points du Borussia Dortmund , le club bavarois a limogé Carlo Ancelotti et veut rebondir après la défaite en C1 contre le PSG. Enfin, la 7e journée de Serie A propose à la Juventus Turin un voyage en Lombardie, pour défier l'Atalanta Bergame, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 2. La Vieille Dame partage la tête avec Naples