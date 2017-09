OL : Aulas maintient sa confiance à Genesio

Après le match, le patron du club rhodanien a fait savoir que son entraîneur restait l'homme de la situation. "Il n'y a pas de raison que je ne sois pas plus compétent pour porter un jugement sur l'entraîneur et sur l'équipe que ceux qui sont à l'extérieur du club. Je vois la relation très positive entre le coach et les joueurs. Il tient bien en main son équipe et ce serait idiot de se précipiter en prenant une décision qui ne serait pas bonne. J'ai quelques expériences qui me permettent de penser que je ne vais encore pas me tromper cette année."