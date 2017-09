PSG : Emery confirme Ben Arfa en réserve

Le milieu offensif tricolore est bien écarté du groupe et poussé en réserve, au même titre que Lorenzo Callegari et Rémy Descamps . Rappelons que le représentant de l'ex-Marseillais et Niçois a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel ( LIRE ICI ). Par ailleurs, l'Argentin Javier Pastore reste forfait en raison de soucis aux mollets. Enfin, "il y a un doute sur Thiago Motta qui a un problème de genou."