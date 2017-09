Man City : Guardiola s'est exprimé sur Mendy et Agüero

Le coach des Citizens confirme que le latéral français est parti à Barcelone pour se faire opérer, précisant que l'ex-Monégasque sera indisponible jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions programmées fin avril-début mai. Sur l'accident de voiture de Sergio Agüero , l'Espagnol parle de côtes fracturées. "Il va revenir et récupérer le plus rapidement possible." La durée de son absence n'a pas été donnée, mais il manquera évidemment le choc à Stamford Bridge.