Classement UEFA : l'Italie devant l'Allemagne, la France 5e

Profitant notamment des succès en Ligue des Champions de la Juventus Turin , de Naples et de l'AS Rome, l'Italie passe devant l'Allemagne (63 998 pts). Le football allemand a connu une semaine noire avec les revers du Borussia Dortmund et du Bayern Munich , en C1, et ceux du Hertha Berlin, de Cologne et de Hoffenheim, en C3. La France conserve la cinquième place (49 248 pts).