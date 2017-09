PSG : Ménès fatigué par les critiqueurs récurrents

"À entendre les spécialistes et même d'anciens internationaux, le club de la capitale n'a pas été bon, Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas défendu, le club allemand a été lamentable et le coaching de Carlo Ancelotti à l'envers. Voilà, voilà... Soyons bien clairs, Paris n'a encore rien gagné, mais ce premier grand test était tellement attendu. En cas de mauvais résultat, les vautours, et il faut reconnaître qu'ils sont de plus en plus nombreux, auraient raillé les investissements du PSG. Déjà qu'après cette victoire, les sceptiques sont toujours aussi nombreux. De toute façon, ce seront les mêmes qui diront que l'argent achète tout en cas de succès. Tout le monde le sait. Ça n'empêche que c'est un peu fatigant", a-t-il lancé. Les intéressés se reconnaîtront certainement.